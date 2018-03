Russische ex-spion en zijn dochter vechten voor hun leven na vergiftiging in Engels ballingsoord

Het lijkt er steeds meer op dat Rusland achter de vergiftiging van een man en zijn dochter in het Engelse Salisbury zitten. Sergej Skripal was namelijk een Russische KGB-spion, tot hij ontmaskerd werd als dubbelspion voor de Britten. Skripal kwam in 2010 vrij na een spionnenruil, maar volgens bronnen bij de Russische inlichtingendiensten zou president Poetin hem zijn “verraad” nooit vergeven hebben...

Sergej Skripal (66) en zijn dochter Yulia (33) werden zondagavond “in catatonische staat” teruggevonden op een bankje in een park in het Zuid-Engelse Salisbury, waarna beiden in kritieke toestand werden ...