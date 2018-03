Vandoorne kent problemen, Vettel snelste tijdens F1-testdag

Stoffel Vandoorne in de McLaren MCL33 tijdens F1-test in Barcelona Foto: McLaren F1 team

Sebastian Vettel heeft vandaag tijdens de eerste testdag van de tweede F1-wintertest in Barcelona de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende al meteen in de voormiddag problemen en kwam niet verder dan een voorlaatste tijd.

#F1Testing update: we suffered a power shutdown during Stoff’s last run, meaning we lost data. The team are investigating, but we’ll be back out as soon as we can. pic.twitter.com/OYQxEZ8OKm — McLaren (@McLarenF1) March 6, 2018

Tijdens de eerste testdag van de tweede F1-wintertest kwam onze landgenoot Stoffel Vandoorne meteen in actie, al was dat relatief te noemen. Vandoorne reed bij aanvang van de test om 9u de baan op maar na minder dan een uur parkeerde onze landgenoot zijn wagen aan de kant. Technische problemen lagen daarvan aan de oorzaak en meteen een begin in mineur dus.

No track action for McLaren since the red flag on Tuesday morning ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Ewpmn2CYxp — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

Het duurde vervolgens tot vlak voor de lunchpauze om 13u alvorens we Vandoorne opnieuw voor een testrondje op de baan zagen. Vandoorne hervatte in de namiddagsessie meteen de testwerkzaamheden voor McLaren al verliep ook de namiddag niet geheel probleemloos. Ook tijdens de namiddag kwam Vandoorne immers stil te staan. Even later kon hij echter snel opnieuw de baan op, het probleem in de namiddag was duidelijk veel minder ernstig dan dat van tijdens de voormiddag, toen het uren duurde alvorens Vandoorne opnieuw de baan op kon gaan.

We have our second red flag of the day for Vandoorne's McLaren ?¬#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6XsPLkuKkp — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

Vandoorne was echter niet de enige rijder die vandaag een 'rode vlag' veroorzaakte, onder meer ook Max Verstappen stond plots te voet toen zijn Red Bull RB14 besloot om er mee op te houden.

Uiteindelijk was het Sebastian Vettel die aan het einde van de dag met een tijd van 1:20.396 de snelste tijd achter zijn naam had staan. Het was bovendien een erg productieve dag voor Vettel en Ferrari. De Duitser reed ruim 168 ronden en was daarmee met voorsprong de rijder met het meeste aantal kilometers vandaag.

De 168 ronden van Vettel staan in schril contrast met de 38 ronden die onze landgenoot Stoffel Vandoorne slechts wist te rijden. Vandoorne was met een tijd van 1:21.946 voorlaatste. Niet verwonderlijk gezien de vele problemen die er vandaag waren met zijn McLaren MCL33. McLaren zal ongetwijfeld hopen dat teamgenoot Fernando Alonso morgen een productievere testdag heeft.

Uitslag testdag 5 in Barcelona:

1. S. Vettel Ferrari 01:20.396 168

2. V. Bottas Mercedes 01:20.596 86

3. M. Verstappen Red Bull 01:20.649 127

4. L. Hamilton Mercedes 01:20.808 88

5. P. Gasly Scuderia Toro Rosso 01:20.973 54

6. K. Magnussen Haas 01:21.298 93

7. N. Hulkenberg Renault 01:21.432 48

8. C. Sainz Jr. Renault 01:21.455 91

9. S. Sirotkin Williams 01:21.588 42

10. S. Pérez Force India F1 01:21.643 93

11. M. Ericsson Sauber 01:21.706 118

12. S. Pérez Force India F1 01:21.946 38

13. L. Stroll Williams 01:22.937 83

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: