Blessurezorgen voor Juventus vlak voor clash tegen Tottenham

Tottenham en Rode Duivels Jan Vertonghen en Mousa Dembélé hoeven woensdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League geen rekening te houden met Juventus-aanvaller Mario Mandzukic. Mandzukic is out met een blessure aan de linkerdij en raakt niet speelklaar.

De afwezigheid van de Kroatische spits is een fikse tegenvaller voor coach Massimiliano Allegri. Hij moet vooraan ook al de Italiaan Federico Bernardeschi (knie) en de Colombiaan Juan Cuadrado (pubalgie) missen, terwijl zijn team absoluut moet scoren in Londen. De Oude Dame kwam in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Tottenham in de heenmatch.

Ook met de andere spitsen van de Bianconeri is het niet bijster goed gesteld. De Argentijn Paulo Dybala is net terug uit blessure en nog niet honderd procent. Zijn landgenoot Gonzalo Higuain van zijn kant werd twee weken geleden geraakt aan de enkel en is eveneens niet topfit. Toch zullen beide Argentijnen meer dan waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen op Wembley.