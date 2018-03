In deze Limburgse politiezone ben je het veiligst in het verkeer: “Beste resultaten van hele provincie”

Bilzen / Riemst / Hoeselt - Het aantal ongevallen in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is met maar liefst 23% gedaald ten opzichte van 2016. Daarmee zit de politiezone op het historisch lage aantal van 107 ongevallen met lichamelijk letsel. “De beste resultaten van de hele provincie”, klinkt het bij Bilzens burgemeester Frieda Brepoels.

De cijfers met betrekking tot het aantal gewonden zijn even spectaculair. In vergelijking met 2016 bedraagt de daling zo’n 24%. “Op het vlak van verkeersveiligheid halen we al jaren de beste resultaten ...