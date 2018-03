Terug van weggeweest: bloedzuigers om ziektes en wonden te behandelen

Het lijkt een eeuwenoude praktijk uit de middeleeuwen, maar bloedzuigers winnen weer aan populariteit in de medische sector. Een Pools bedrijf die de wormachtige dieren kweekt voor dokterspraktijken heeft moeite om de vraag bij te houden en export nu jaarlijks bijna een half miljoen bloedzuigers. De beet van de wordt onder meer gebruikt om bloedvaten te herstellen en de dieren zijn ook enorm in trek bij atleten.

Het Poolse bedrijf Biogen kweekt al meer dan twintig jaar medicinale bloedzuigers en is tevens het enige Poolse bedrijf dat goedkeuring heeft om dat te doen. De wetenschappers van het bedrijf zagen de vraag naar de bloeddorstige wormen de afgelopen jaren weer duidelijk stijgen en leveren jaarlijks minstens 400.000 bloedzuigers af bij dokters en ziekenhuizen in Europa, de Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten. Bloedzuigers worden onder meer gebruikt bij transplantaties om de bloedvaten sneller te laten herstellen. Ook heel wat atleten zien heil in de dieren om hun spieren sneller te herstellen na intensieve inspanningen en om hun prestaties te verbeteren.

“Als een bloedzuiger zich vasthecht aan personen door te bijten, komen er meer dan 300 stoffen vrij in het lichaam”, aldus het hoofd van het Poolse laboratorium waar dieren in groten getallen worden gekweekt. “Een van die substanties in endorfine, een hormoon dat een gelukkig gevoel opwekt. Dat werd van oudsher al geconstateerd bij paarden die overdekt met bloedzuigers uit rivieren kwamen en onmiddellijk een stuk rustiger werden.”

De Poolse bloedzuigers leggen niet alleen honderden kilometers af als ze werden geëxporteerd door het bedrijf, ze reisden ook al duizenden kilometers toen ze naar de ruimte werden gebracht door de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Het ruimteagentschap wil namelijk bestuderen hoe bepaalde dieren zich in een gewichtloze toestand voortplanten en kozen daarvoor onder andere bloedzuigers. Al is er “geen verschil tussen de ‘kosmische’ bloedzuigers en hun aardse neven”, aldus het laboratorium. “Het maakt niet uit waar de dieren zich voortplanten, zelf op aarde is het moeilijk om hen te doen paren.”