Sluwe Hivert verschalkt zijn medevluchters in derde rit van Parijs-Nice

De derde etappe van Parijs-Nice is een prooi geworden voor Jonathan Hivert. De Fransman van Direct Energie haalde het van twee medevluchters op een geaccidenteerd parcours van 2010 kilometer tussen Bourges en Châtel-Guyon. Arnaud Démare sprintte naar de vierde plaats maar is zijn gele trui kwijt aan Luis León Sánchez.

De laatste honderd kilometer van de derde rit van Parijs-Nice werd gekruid met drie hellingen van derde categorie. Op de tweede klim van de drie - de Côte des Broulards - liet de Fransman Fabien Grellier (Direct Energie) medevluchters Przemyslaw Kasperkiewicz (Delko Marseille) en Jay Thomson (Dimension Data) definitief achter. Met zijn drieën hadden de leiders in de beginuren een voorsprong tot meer dan zeven minuten opgebouwd, maar die zakte snel toen de finale in zicht kwam. Toen tempobeul Thomas De Gendt zich op kop zette van het peloton was ook de solerende Grellier er snel aan voor de moeite.

Op de laatste helling van de dag - de Côte de Charbonnières - werd Alaphilippe (Quick-Step Floors) gelanceerd door ploegmakker Devenyns. Het Franse toptalent kreeg onder meer Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Jakob Fuglsang (Astana) mee. Uiteindelijk waren het de Spanjaard Luis León Sánchez (Astana) en de Fransen Rémy Di Gregorio (Delko Marseille) en Jonathan Hivert (Direct Energie) die van al dat aanvalswerk profiteerden en met zijn drieën de vlakke finale richting Châtel-Guyon indoken.

De achtervolging geraakte niet snel genoeg georganiseerd. Sánchez, Di Gregorio en Hivert mochten het onderling uitvechten voor ritwinst. Een sluwe Hivert pokerde het best en klopte zijn twee medevluchters in de sprint. Voor de 32-jarige Fransman was het al de vierde zege van het seizoen na twee ritzeges en de eindoverwinning in de Tour du Haut Var.

Morgen staat een individuele tijdrit van 18,4 golvende kilometers tussen La Fouillouse en Saint-Etienne op het programma. Luis Leon Sanchez begint daaraan met een voorsprong van 29 seconden op Arnaud Démare. Tim Wellens staat zesde op 42 seconden en doet nog mee voor de prijzen. Parijs-Nice eindigt komende zondag.

Rituitslag

1. Jonathan Hivert (Fra/TDE)

2. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) op 0:00

3. Rémy Di Gregorio (Fra/DMP) 0:00

4. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:38

5. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:38

6. André Greipel (Dui/LTS) 0:38

7. Magnus Cort (Den/AST) 0:38

8. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:38

9. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:38

10. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:38

11. Laurent Pichon (Fra/FST) 0:38

12. Thomas Boudat (Fra/TDE) 0:38

13. Natnael Berhane (Eri/DDD) 0:38

14. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:38

15. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:38

Top-tien klassement

1. Luis Leon Sanchez (Spa/AST)

2. Arnaud Démare (Fra/GFC) op 0:29

3. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:36

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:39

5. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:42

6. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:42

7. Roman Kreuziger (Tsj/MTS) 0:42

8. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:44

9. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:44

10. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:44

Bekijk de volledige uitslag en het klassement hier.

