Belg duikt op in top 300 van miljardairslijst Forbes, Trump dondert eruit

Albert Frère duikt dit jaar de top 300 binnen van de miljardairslijst van Forbes. Dat blijkt uit de nieuwe rangschikking van rijkste mensen ter wereld die het Amerikaanse magazine dinsdag heeft verspreid. Forbes schat het vermogen van Frère op 6,2 miljard dollar (4,9 miljard euro), goed voor plaats 281.

Vorig jaar werd het vermogen van Albert Frère nog op 4,9 miljard dollar geschat, goed voor plaats 334.

Patokh Chodiev. Foto: BELGAIMAGE

Tweede Belg in de lijst is Patokh Chodiev, zakenman in grondstoffen van Oezbeekse origine. Zijn vermogen wordt op 2,1 miljard dollar geschat. Hij staat hiermee op plaats 1.157, enkele plaatsen hoger dan in 2017.

Zij zijn de enige Belgen in de miljardairslijst. Ondernemer Marc Coucke kwam in 2015, na de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma, in de rangschikking terecht, maar is er sinds vorig jaar weer uit verdwenen.

Amazon-topman is de rijkste

De rijkste man ter wereld is volgens Forbes Amazon-baas Jeff Bezos. Zijn vermogen wordt op 112 miljard dollar (90 miljard euro) geschat. Bezos zag zijn vermogen vorig jaar dus met 39 miljard toenemen, dat is de grootste toename in rijkdom ooit opgemeten.

Microsoft-baas Bill Gates zakte naar de tweede plaats, met een geschat vermogen van 90 miljard dollar. Belegger Warren Buffett is de nummer drie met 84 miljard dollar.

De Fransman Bernard Arnault maakte een reuzensprong: zijn vermogen steeg op één jaar met 71 procent tot 72 miljard dollar, goed voor een vierde plaats. Als Europeaan wordt hij wel geholpen door de koersstijging van de euro tegenover de dollar. Op de vijfde plaats staat opnieuw een Amerikaan: Facebook-stichter Mark Zuckerberg met een eigen vermogen van 71 miljard dollar.

Foto: AFP

Trump dondert uit top

De Amerikaanse president Donald Trump zakte in de rangschikking verder weg, tot plaats 766 en een geschat vermogen van 3,1 miljard dollar. Dat is 400 miljoen minder dan in 2017. Die achteruitgang heeft te maken met een daling in waarde van enkele vastgoedeigendommen van Trump in New York en met tegenvallende inkomsten uit golfclubs die door Trump worden uitgebaat.