Waarom de omstreden emir van Qatar momenteel ons land bezoekt

De steenrijke Tamim bin Hamad Al Thani is niet alleen de jongste vorst ter wereld. De andere Golfstaten beschuldigen hem van het steunen van terrorisme en boycotten daarom zijn regime. Onze regering ontvangt hem vandaag echter met open armen.

Een staatsbezoek mag het officieel niet heten. Dat was het namelijk pas geweest indien Tamim bin Hamad Al Thani, de 37-jarige vorst van oliestaat Qatar, zijn drie vrouwen had meegenomen en meerdere dagen in ons land was gebleven.

Toch is het officieel bezoek, zoals dat van vandaag dan wel heet, zeker opmerkelijk te noemen. Qatar wordt door de andere landen in de regio namelijk al jarenlang beschuldigd van het sponsoren van terreur. Een Israëlisch diplomaat noemde de oliestaat ooit zelfs ‘een Club Med voor terroristen’.

Het land wordt er niet alleen van beschuldigd warme banden te hebben met radicale groepen als Al Qaida, Islamitische Staat, Hamas en de Moslimbroederschap. Qatar zou voortvluchtige terroristen ook onderdak hebben geboden op zijn grondgebied. Het zijn beschuldigingen die sjeik Tamim, afgestudeerd aan een van de allerduurste kostscholen van het Verenigd Koninkrijk, sinds zijn aantreden in 2013 in alle toonaarden ontkent.

Militaire hulp

Een ontkenning die in de regio rond Qatar weinig indruk maakt. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte besloten vorig jaar een boycot in te stellen tegen Qatar. Alle handel werd aan banden gelegd, de diplomatieke banden werden verbroken en nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways werd verboden voortaan nog door het luchtruim van die landen te vliegen.

Die boycot duurt tot vandaag voort. De landen die erachter zitten, hebben Qatar namelijk torenhoge eisen gesteld. Op de lijst staat onder meer dat Qatar het door de regering gefinancierde tv-station Al Jazeera moet sluiten, omdat de nieuwszender zou bijdragen aan de onrust in de regio.

Sinds de hoog opgelopen ruzie met zijn achterburen zoekt Qatar duidelijk inniger banden met andere landen. Zo haalde het afgelopen zomer de relatie aan met Iran. Ook president Erdogan van Turkije bood Qatar uitdrukkelijk logistieke en militaire hulp aan.

Economische belangen

Maar sjeik Tamim zoekt dus niet alleen bondgenoten in de eigen regio. In september reisde de emir al naar Duitsland en Frankrijk. Ook hier in België komt hij zich verzekeren van onze steun. En blijkbaar met succes, zo mag althans blijken uit zijn officieel bezoek van vandaag. Vanochtend werd hij eerst ontvangen door premier Charles Michel (MR), nadien bracht hij een bezoek aan koning Filip en koningin Mathilde. Vanmiddag trekt hij nog naar het parlement en de senaat.

Wat wij daarbij te winnen hebben? Qatar mag zich door de boycot vandaag dan wel in een lastig parket bevinden, als olieproducerend land in een geopolitiek ontzettend gevoelig gebied blijft het natuurlijk een ontzettend belangrijke partner. Maar bovenal spelen heel wat economische belangen. Het wereldkampioenschap voetbal wordt in 2022 in het (snikhete) Qatar georganiseerd, en verschillende Belgische bedrijven, zoals Besix, werken er aan de aanleg van sportinfrastructuur. Daarnaast voert ons land aardgas in uit Qatar.

Bovendien tekent de emir vandaag tijdens zijn bezoek ook enkele nieuwe economische samenwerkingsverbanden, onder meer op het vlak van luchtvaart en onderwijs.