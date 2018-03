Twee mannen scalperen restaurantganger in Parijs met sabel en machete: slachtoffer in levensgevaar

Een man zweeft tussen leven en dood nadat hij maandagavond door twee mannen met een machete en een sabel geslagen werd. Hij was toen aan het diner in een restaurant in Parijs, zo is dinsdag van een bron dicht bij het onderzoek vernomen. Het slachtoffer zou deels gescalpeerd zijn.

Het slachtoffer, een dertiger van Sri Lankaanse afkomst, kreeg slagen op de arm en het hoofd terwijl hij met zijn vrouw aan het eten was in een restaurant in het noorden van de Franse hoofdstad. De twee daders sloegen daarna op de vlucht. De werd zwaargewond afgevoerd, hij zou deels gescalpeerd zijn door de aanval. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek “gaat het mogelijk om een afrekening in de Sri Lankaanse gemeenschap”. Het onderzoek loopt.