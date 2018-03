Brandweer treft twee lichamen aan in rijwoning: wellicht CO-vergiftiging

In het centrum van Mesen heeft de brandweer de lichamen van een ouder koppel aangetroffen in een rijwoning. Wellicht lagen de slachtoffers al enkele dagen dood in hun woning.

De brandweer deed de gruwelijke ontdekking omstreeks 14.30 uur dinsdagmiddag in de Armentiersstraat in Mesen. De politie was naar de woning afgezakt nadat de buren hadden laten weten dat ze de bewoners al enkele dagen niet meer hadden gezien. Het gaat om een ouder koppel met weinig sociale contacten. Omdat de politie een verhoogde CO-waarde waarnam en een sissend geluid hoorde, haalden de agenten er de brandweer bij. Die trof de lichamen aan in de woning. Wellicht zijn de bewoners overleden aan een CO-vergiftiging.