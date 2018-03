Koppel klaagt TUI aan voor ziekte op reis in Turkije, maar wordt zélf aangeklaagd wanneer foto’s opduiken

Een Brits koppel dat touroperator TUI aanklaagde omdat het naar eigen zeggen ziek was geworden op reis in Turkije, kreeg de klacht als een boemerang terug in het gezicht. Het reisagentschap eiste zelf een schadevergoeding van het paar nadat op Facebook enkele dubieuze foto’s waren opgedoken en deze week kregen de twee hun straf te horen.

Leon Roberts (38) en Jade Muzoka (27), een koppel uit het Britse Derby, gingen in juli 2015 op reis naar Turkije. Ze verbleven een week lang op het luxueuze Cornelia Golf Resort and Spa. De week ging voorbij zonder enige klacht en zonder incidenten. Tien maanden later, in april 2016, beslisten ze echter om klacht in te dienen bij reisorganisator TUI. Ze eisten zo’n 3.000 pond aan schadevergoeding (3.400 euro) omdat ze naar eigen zeggen ziek waren geworden tijdens hun trip. Bij de schadeclaim zaten ook documenten van een arts.

TUI startte daarop een onderzoek in samenwerking met het resort waar de twee verbleven, maar kon geen enkel bewijs vinden dat de klacht ondersteunde. Integendeel, op de Facebook accounts van Roberts en Muzoka was weinig te merken van de vermeende ziekte die de twee hadden opgelopen. “Hun beschuldiging was vals. Op sociale media leek het alsof ze een fantastische tijd hadden beleefd”, aldus Tim Hunter, die TUI vertegenwoordigde.

Foto: Facebook

Volgens de advocate van Muzoka had de vrouw zich laten meeslepen nadat ze een collega had verteld dat ze zich ziek had gevoeld op reis. Die collega had haar doorverwezen naar een ‘no win, no fee’-bureau dat de klacht had opgesteld. Toen ze later door TUI gecontacteerd werd, had ze de klacht onmiddellijk laten vallen. Maar daar liet de reisagent het niet bij. Volgens hen liepen de kosten om met hun ongegronde klacht aan de slag te gaan op tot 50.000 pond.

De rechter liet in februari al weten dat Roberts en Muzoka, die intussen geen koppel meer vormen, mogelijk een celstraf boven het hoofd hing. Die zou dan als waarschuwing dienen om de tsunami aan valse schadeclaims bij touroperatoren een halt toe te roepen. Deze week viel het verdict: het werden uiteindelijk 26 weken gevangenisstraf met uitstel en 200 uur gemeenschapsdienst. Ze moeten elk ook zo’n 1.250 euro aan gerechtskosten betalen.

“Het is een echt probleem voor reisagentschappen”, haalde de rechter al aan tijdens het proces. “De kosten worden onvermijdelijk doorgerekend aan de eerlijke reizigers, terwijl andere échte zieken wantrouwig behandeld zullen worden.”