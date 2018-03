Verleider Joshua praat zijn mond voorbij: hij had niet alleen seks met Megan op 'Temptation Island'

Verleider Joshua heeft tijdens ‘Temptation Island’ niet met één, maar met twee meisjes gevreeën. Over wie het gaat, verklapt hij niet in een interview met collega-casanova Andrea voor het Youtube-kanaal Concentrate.

Voor het Nederlandse YouTube-kanaal moet de ‘verlegen’ Joshua, een van de populairste verleiders op het eiland, aan de leugendetector. Verleider Andrea stelt hem pittige vragen over zijn tijd in Thailand en in het dagelijkse leven. De leugendetector beoordeelt zijn antwoorden op waarheid.

Spijt

Tijdens het vraaggesprek komen kijkers te weten dat Joshua, die nu wit haar heeft, spijt heeft van zijn vrijpartij met Megan. “Seks op televisie doe ik nooit meer. Ik zag mijn eigen hoofd op tv en het idee dat iedereen het zag, vond ik maar niets”, zegt hij eerlijk. Maar hij is wel blij dat hij de Oostendse Megan - die naar eigen zeggen nog nooit zo’n nacht had meegemaakt - een les heeft kunnen leren. “Ik heb haar doen inzien dat Kevin niet goed voor haar was”, klinkt het.

Tweede avontuurtje

Op het einde van de vragenronde wordt het even spannend: Joshua pinkt een traan weg als hij het over zijn familie heeft en hij valt door de mand wat zijn verleidingskunsten op het eiland betreft. Blijkbaar heeft hij nog een meisje voor zich kunnen winnen. Over wie het gaat, is onduidelijk. “Ik had een goede klik met Danielle”, zegt hij. Maar het wordt nog iets mysterieuzer als hij het over zijn favoriete single heeft: Laetitia, die hij beter leerde kennen toen alle deelnemers na de laatste aflevering twee dagen samen waren om het avontuur af te sluiten. Zou zij het type - hard to get en vol zelfrespect - van de man uit Balen zijn?