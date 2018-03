Omstreden Vitaly Mutko trekt zich helemaal terug uit WK-organisatie

De Russische vicepremier Vitaly Mutko trekt zich helemaal terug uit de organisatie van het WK voetbal van komende zomer. Nadat hij eind vorig jaar al was opgestapt als voorzitter van het organisatiecomité en een stap had teruggezet als voorzitter van de Russische voetbalbond, diende hij honderd dagen voor de start van het WK zijn ontslag in als coördinator van het WK in de Russische regering, maakte nieuwsagentschap TASS dinsdag bekend.