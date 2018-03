KAART. Woon jij in een nucleair risicogebied?

Elke Belg kan vanaf vandaag gratis jodiumtabletten halen bij de apotheek voor wanneer zich een nucleaire ramp zou voordoen. Het is een van de maatregelen van het nieuwe nucleair noodplan van de regering. Het crisiscentrum heeft een kaartje gemaakt van de noodplanningszones, maar eigenlijk ligt heel België in nucleair risicogebied, op één plaatsje na.

In de zone van 20 kilometer rond een nucleaire site wordt iedereen aangeraden jodiumtabletten in huis te halen, in een zone van 100 kilometer rond de sites geldt dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Dat komt neer op heel België, met uitzondering van Antoing, in Henegouwen. Al mogen ook de inwoners daar gratis jodiumtabletten gaan halen.

Scholen, kinderdagverblijven en -opvang worden aangeraden om ook een voorraad in te slaan. Rond de nucleaire sites krijgen ook bedrijven die raad, om te vermijden dat bij een incident nog eerst jodiumpillen moeten opgehaald worden. De ministers benadrukten dat ook mensen die niet tot de doelgroep behoren pillen kunnen ophalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om grootouders die regelmatig de kleinkinderen opvangen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere maatregelen rond informatie en sensibiliseren. Minister Jambon onderstreepte het belang om zich in te schrijven op be-alert.be, zodat je bij een noodsituatie meteen verwittigd wordt. Informatie over de nucleaire risico’s zijn ook te vinden op de website www.nucleairrisico.be. Bovendien krijgt iedereen die de jodiumtabletten gaat ophalen bij de apotheker een praktische informatiebrochure.

Geen paniek

De verspreiding van de tabletten gebeurt vanaf dinsdag 6 maart via de apotheken. In geval van een nucleaire ramp moet de inname van jodiumpillen beletten dat mensen schildklierkanker zouden krijgen. Toch was er vandaag geen stormloop bij de apothekers, zo meldt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Er stonden geen rijen aan de apotheken deze ochtend”, zegt APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel. “Er is geen paniek, maar er is wel degelijk vraag”, vervolgt hij. Volgens Zwaenepoel moet de doelgroep nog eens duidelijk herhaald worden. “Het leeft. De mensen komen naar de apotheek met vragen over de jodiumtabletten, maar vaak hebben ze de boodschap niet goed begrepen.”

Zwaenepoel zegt dat 40-plussers niet echt tot de doelgroep behoren (tenzij rond de kerncentrales) en dat de pillen enkel bij een nucleaire ramp ingenomen moeten worden. “Voor 40-plussers geldt het advies dat ze best eerst hun arts contacteren. Jodiumtabletten verzadigen de schildklier en dat is voor deze leeftijdscategorie minder aangewezen. Het risico op schildklierkanker verkleint immers naarmate de ouderdom en bij personen ouder dan 40 is de werking van de schildklier vaak ontregeld. Kortom het risico op ongewenste bijwerkingen is dan hoger.”

Kijk hier of jij in een noodplanningszone woont

De door de regering vastgelegde noodplanningszones houden ook rekening met centrales in het buitenland. Daarom werden enkele gemeenten ten noorden van Gent ingekleurd, want zij liggen op minder dan 20 kilometer van de centrale in Borssele. Ook in het zuiden van het land, rond de Franse centrale van Chooz, werd een zone ingekleurd. De centrale in Duinkerke ligt op meer dan 20 kilometer van de Belgische grens, dus daar zijn dergelijke maatregelen niet nodig.

Verder worden ook informatiesessies georganiseerd in de gemeenten en wordt een video over het nucleaire risico en informatie over de beschermingsmaatregelen via de sociale media en de openbare zenders verspreid worden.

Ministers De Block en Jambon benadrukten dat er geen concrete aanleiding is voor het nieuwe noodplan. Maar het oude nucleaire noodplan dateerde van 2003. Het werd aangepast aan de nieuwe inzichten verkregen naar aanleiding van evacuaties en diverse oefeningen en reële incidenten in het binnen- en buitenland. Het gaat onder meer om het jodiumlek bij het IRE in Fleurus in 2008, waarbij voor het eerst in ons land het noodplan geactiveerd werd. Daarnaast was er de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 waarbij meer 15.000 doden vielen en er grote problemen bleken bij de evacuatie van de woonzones.

Heel België ligt in de zone van 100 kilometer rond nucleaire sites, behalve Antoing. Al zijn ook daar gratis jodiumtabletten beschikbaar. Foto: Google Maps

Het nieuwe noodplan verdeelt het land in twee zones. In de noodplanningszone worden de beschermingsmaatregelen uitvoerig voorbereid. Het gaat om een zone van 20 kilometer rond de nucleaire sites (10 kilometer in Fleurus), waarbinnen bij een incident de doelgroepen jodiumtabletten moeten slikken en schuilen. Binnen een straal van 10 kilometer wordt er geëvacueerd. In Mol-Dessel, met het SCK, Belgonucléaire en Belgoprocess, gaat het om een zone van 4 kilometer.

Het noodplan houdt ook rekening met alle buitenlandse nucleaire installaties die zich op minder dan 100 kilometer van de grens bevinden, de Nederlandse centrale van Borssele en de Franse centrale van Chooz.

Jan Jambon verwees ook naar de maatregelen inzake nucleaire veiligheid die de overheid neemt. Zo gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor nucleaire installaties. Het controleagentschap FANC voor ook controles en veiligheidsaudits uit. Over het hele land zijn 237 meetstations van het TELERAD-netwerk uitgerold en jaarlijks vinden vier oefeningen plaats.

LEES OOK. Wat doe je in het geval van een nucleaire noodsituatie?