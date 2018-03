Dotatie Laurent: kritische politici zijn niet welkom

BrusselPrins Laurent mag de inhouding van zijn dotatie met 46.000 euro binnenkort aanvechten in een bijzondere Kamercommissie achter gesloten deuren. Die commissie zal uit 13 leden bestaan die bij geheime stemming beslissen. Daarna zal de plenaire Kamer, ook al bij geheime stemming, een eindoordeel vellen over het advies van de commissie of Laurent al dan niet een stuk van zijn dotatie verliest. Dat is de procedure die de conferentie van voorzitters van de Kamer woensdag quasi zeker zal goedkeuren. Aan de politieke fracties wordt gevraagd geen commissieleden af te vaardigen die zich in de pers over het gedrag van prins Laurent hebben uitgelaten.