Lentetrend: zo draag je loafers en muiltjes

De schoenen die we dit voorjaar overal gaan zien? Loafers en muiltjes. Met een romantische jurk of ripped jeans, zo draag je ze!

Loafers of muiltjes naar het werk? Ja!

Comfortabel én stijlvol? Loafers en muiltjes zijn niet voor niets de trendschoenen van het voorjaar. Maar hoe combineer je ze nu? Voor een smart casual look kan je ze dragen met een lichtgekleurde chino of klassieke pantalon. Combineer met een elegante blouse en blazer en je hebt een fashionable look in een handomdraai.

Romantisch met een jurkje

Ook met een jurkje zorgen deze schoenen voor de ultieme lentelook. Combineer je loafers of muiltjes met een romantische jurk, dat zorgt voor een leuk contrast in je outfit. Wist je dat loafers en muiltjes je enkels slanker maken? Bonuspunten!

Jeans en loafers? Topcombinatie!

Deze preppy schoenen kan je best een stoere twist geven. Combineer je lenteschoenen met een zwarte skinny, ripped jeans of boyfriend-model. Een leren vestje, oversized sweater of bomberjack maakt je outfit af.

Tip: rol de pijpen van je broek één keer om.