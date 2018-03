Hoeveel water verbruiken we, waar gebruiken we het voor en hoe kunnen we besparen?

De modale Vlaming verbruikt dagelijks 114 liter water per persoon per dag. Dat concludeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op basis van een berekening van het waterverbruik bij het watergebruik bij 504 Vlaamse huishoudens. 61 liter, of iets meer dan de helft daarvan, verbruikt de Vlaming in de douche, op het toilet en met de wasmachine. Daarnaast gebruikt een Vlaming gemiddeld 0,4 liter flessenwater per dag.

Bijna twee derde van het watergebruik thuis wordt gebruikt om te douchen (24 liter of 21 %), voor het toilet (21 liter of 19 %), de wasmachine (16 liter of 14 %) en drank en voedsel (11 liter of 10 % ...