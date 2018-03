Wat moet je doen bij een nucleair ongeval? Dit zijn de drie gouden regels

Eén op de drie mensen weet niet wat hij moet doen bij een nucleair incident en kan geen enkele van de geldende reflexmaatregelen opnoemen. Dat blijkt uit een onderzoek. De federale overheid start daarom een campagne waarin de drie reflexmaatregelen centraal staan.

NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), STORA (Studie en Overleg Radioactief Afval Dessel), MONA (Mols Overleg Nucleair Afval) en de gemeentebesturen van Dessel en Mol willen met eigen initiatieven de federale campagne versterken.

“De kans op een ernstig nucleair ongeval in België is heel erg klein”, klinkt het. “Maar dat neemt niet weg dat het verstandig is om voorbereid te zijn. Nucleaire noodplanning is in de eerste plaats een bevoegdheid van de federale overheid, maar ook burgers kunnen zich voorbereiden.”

”Een derde van de 437 bevraagde inwoners bleek geen enkele van de reflexmaatregelen te kennen”, zegt Mark Loos, lid van de werkgroep noodplanning. “Het zijn nochtans vrij eenvoudige regels die je best spontaan opvolgt wanneer je gealarmeerd wordt over een nucleair incident.”

Dit zijn de drie gouden regels bij het geval van een nucleair incident:

1. Ga naar binnen en blijf binnen

2. Sluit ramen, deuren en zet de ventilatie uit

3. Volg de instructies van de overheid op radio, televisie en internet

Meer informatie vindt u op deze website.

Foto: rr