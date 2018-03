Advocaat-generaal: “Hardy is een van de gevaarlijkste mensen uit de maatschappij”

Advocaat-generaal Alexandra Van Kelst heeft de jury gevraagd om Renaud Hardy schuldig te verklaren aan de twee moorden met verkrachting en foltering en twee moordpogingen. “Maria Walschaerts en Linda Doms zijn een vreselijke dood gestorven. Ze zijn seksueel vernederd en verkracht. Veerle Eyckermans en A.H. zijn ternauwernood ontsnapt aan niets ontziend geweld. Voor al die gruwel is één schuldige. Niet zijn medicatie, niet de cocaïne, niet de ziekte van Parkinson, maar wel een van de gevaarlijkste mensen uit de maatschappij. Dat is Renaud Hardy: ik vraag u om ja te antwoorden op alle schuldvragen.”

Van Kelst stelde dat Hardy “absoluut toerekeningsvatbaar” is. “Die impulscontrolestoornis leidde misschien tot een verhoogde behoefte aan seks, maar dat is iets anders dan de behoefte aan moorden. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de medicatie tegen Parkinson agressief of moordlustig maakt. Dat staat ook niet in de bijsluiter, lees maar na. Die zogenaamde topdokter heeft u blaasjes wijsgemaakt. In de jaren negentig was hij al obsessief met seks bezig. Miljoenen mensen lijden aan Parkinson, 31 daarvan hebben een impulscontrolestoornis. Niemand daarvan is agressief tegen andere mensen. Waarom is Hardy zijn bijwerkingen niet gaan melden aan de neuroloog?”

Van Kelst lichtte toe hoe planmatig en berekenend Hardy te werk ging. “Hij nam zijn gsm nooit mee, want dan kon hij getraceerd worden. Hij gebruikte handschoenen, dan liet hij geen vingerafdrukken achter. Hij nam het bewijsmateriaal mee en reinigde bij Linda Doms haar lichaam nog. De feiten gebeurden niet in een explosie. Linda Doms was 2,5 uur overgeleverd aan zijn seksueel sadisme. Hij nam er zijn tijd voor. Bij de moordpoging op Veerle Eyckermans wachtte hij haar rustig op en vluchtte hij zodra er hulp op komst was. Toen kon hij zijn drang perfect beheersen.”

Dat Veerle Eyckermans en de dame uit Bonheiden niet vermoord zijn, is alleen zo dankzij omstandigheden die Hardy niet in de hand had. “Veerle Eyckermans leeft nog dankzij haar buurman en zijn zoon, helden zijn het. En de andere dame had de chance een stevige deur te hebben. Als dat niet het geval was, was de zaal hier te klein geweest.”