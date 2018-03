Man (43) die pornofilms naspeelde met dochter (7) krijgt vijf jaar cel ondanks pleidooi van slachtoffer

Een 43-jarige man uit Gavere is door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan twee jaar met uitstel voor het jarenlange misbruik van zijn dochter. Zijn nu 19-jarige dochter kwam tijdens de behandeling van de zaak zelf naar het hof om te pleiten voor een milde straf.

De man uit Gavere kampte jarenlang met een alcoholprobleem en speelde intussen pornofilms na met zijn toen 6 à 7 jaar oude dochter. Dat duurde jaren. De man misbruikte intussen ook zijn tweede dochter. Op zijn computer werd ook heel wat kinderporno gevonden.

Het is pas toen het CLB het parket inlichtte, dat de vader werd opgepakt. De man ontkende aanvankelijk, maar legde leugenachtige verklaringen af aan de leugendetector, waarna hij alles bekende. Intussen is het meisje 19 jaar oud en heeft ze het haar vader vergeven. Ze kwam bij de behandeling van de zaak zelf naar het hof van beroep om haar vader te steunen. “Ik wil het verleden achter mij laten. De gevangenis is voor mijn papa geen oplossing”, zei ze toen.

De man zelf -die in eerste aanleg vijf jaar effectief kreeg- verscheen zonder advocaat voor het hof. “Ik weet ook niet wat me bezield heeft, maar ik schaam me. Intussen zijn we weer een hecht gezin en gebeurt het niet meer.”

Het hof hield rekening met het feit dat de man tot inzicht is gekomen dat de feiten ontoelaatbaar zijn en dat het gezin nog steeds samen is. Omdat een lange gevangenisstraf bovendien ook financiële gevolgen zou hebben, oordeelde het hof dat de straf van vijf jaar effectief kon gemilderd worden. Anderzijds oordeelde het hof dat de man vrij lichtzinnig over de feiten ging. Daarom werd een straf van vijf jaar uitgesproken, waarvan drie jaar effectief en twee jaar met uitstel.