Miljardair vindt legendarisch oorlogsschip uit WOII op bodem van de zee

Hij heeft er even achter moeten zoeken, maar miljardair Paul Allen heeft het eindelijk gevonden: het wrak van de USS Lexington, een Amerikaans vliegdekschip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd naar de bodem van de zee zonk.

Miljardair Paul Allen is een van de medeoprichters van softwarebedrijf Microsoft. Hij verzamelde een onderzoeksteam om op zoek te gaan naar het wrak van het legendarische vliegdekschip. Met succes: zondag ontdekte het team zo’n 3 kilometer onder de zeespiegel overblijfselen van de Lexington. Daarvoor heeft Allen wel wat geduld moeten hebben. Het duurde ongeveer zes maanden om het schip te lokaliseren.

Het team gaf intussen foto’s van het wrak vrij. De eerste beelden tonen dat de Lexington opvallend goed bewaard is gebleven. Bovendien werd niet alleen het wrak van het vliegdekschip zelf gevonden: op de zeebodem lagen ook meerdere vliegtuigen. Op het moment dat het schip zonk, had de Lexington namelijk 35 toestellen bij zich. 11 daarvan werden er door het onderzoeksteam van Paul Allen gevonden. Zo ontdekten ze een vliegtuig met daarop de vijfpuntige sterinsignes van de Amerikaanse luchtmacht op de vleugels en romp. Of een vliegtuig met daarop een tekening van Felix de Kat.

Foto: AFP

Foto: AFP

Ook het luchtafweergeschut van het schip kon goed bewaard worden, ook al lag het bedekt onder slijm, en is zeer duidelijk te zien op de foto’s die het team van Allen nam.

De Lexington vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de USS Yorktown tegen 3 Japanse vliegdekschepen. Dat gebeurde in de Slag om de Koraalzee van 4 tot 8 mei 1942. Het was de eerste slag ooit tussen vliegdekschepen.

Het is dan ook in die buurt dat het wrak werd teruggevonden, zo’n 800 kilometer voor de oostelijke kust van Australië.

Slag om de Koraalzee

De Lexington was een van de eerste Amerikaanse vliegdekschepen. In de Slag om de Koraalzee raakte het schip, dat ook de bijnaam Lady Lex kreeg, zwaar beschadigd. Het werd door een ander Amerikaans oorlogsschip opzettelijk tot zinken gebracht aan het einde van de strijd om te vermijden dat het in handen zou komen van de Japanners. In die strijd lieten meer dan 200 bemanningsleden het leven, maar voor de Lexington werd gekelderd, werden de meeste bemanningsleden, meer dan 2.000, wel nog gered door andere Amerikaanse schepen.

Kantelmoment

Een van de geëvacueerde zeelieden was de vader van huidig Amerikaans zeemachtadmiraal Harry Harris. Hij is blij dat het wrak nu dankzij Allen gevonden werd. “Ik feliciteer Paul Allen en zijn expeditieploeg met het vinden van Lady Lex, het schip dat bijna 76 jaar geleden zonk. We eren de moed en de opoffering van de mariniers van het schip en van alle Amerikanen die gevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De Slag om de Koraalzee wordt beschouwd als een belangrijk kantelmoment in de opmars van de Japanners in de Stille Oceaan.

USS Indianapolis

Het is niet de eerste keer dat Paul Allen een historisch oorlogsschip ontdekt. Eerder vond zijn team op de zeebodem ook bijvoorbeeld al de USS Indianapolis, een Amerikaans oorlogsschip dat in de Filipijnse zee zonk nadat het getorpedeerd werd door een Japanse onderzeeër.