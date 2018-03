Veel te veel zwangere vrouwen in Brussel en Wallonië niet ingeënt tegen kinkhoest

Hoewel kinkhoest voor ernstige complicaties kan zorgen bij zuigelingen, liet in Brussel en Wallonië slechts 22 procent van de zwangere vrouwen zich in 2016 inenten tegen de luchtweginfectie. Dat percentage ligt veel te laag, zeker in vergelijking met Vlaanderen waar bijna 70 procent van de aanstaande moeders in 2016 een vaccin kreeg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen roepen alle zwangere vrouwen daarom op om zich tijdens de zwangerschap te laten vaccineren.

Kinkhoest is zeer besmettelijk en gaat gepaard met hevige hoestbuien en ademhalingsmoeilijkheden. De infectie is relatief onschuldig voor volwassenen, maar bij zuigelingen kan de ziekte voor ernstige complicaties zorgen, zoals een ademhalingsstilstand of zelfs een overlijden. Een besmetting met kinkhoest tijdens de zwangerschap kan ook leiden tot een vroegtijdige bevalling. De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom sinds 2013 alle zwangere vrouwen aan om zich te laten vaccineren. Best tussen de 24ste en 32ste week van de zwangerschap, voegen de Onafhankelijke Ziekenfondsen daar aan toe.

Ook vrouwen die vroeger al een vaccin kregen, laten zich best opnieuw inenten aangezien de bescherming van het vaccin met de jaren afneemt. Hetzelfde geldt voor alle andere personen die in de eerste maanden na de geboorte in contact komen met de baby, zoals bijvoorbeeld de vader, broers en zussen of de grootouders. Volwassenen en tieners vormen namelijk de voornaamste bron van besmetting. De ziekte is bovendien aan een opmars bezig in heel wat Westerse landen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten tot slot voor informatie- en sensibiliseringscampagnes rond de vaccinatie tegen kinkhoest. Ze wijzen er ook op dat het vaccin voor zwangere vrouwen volledig gratis is wanneer het door een arts of vroedvrouw via het desbetreffende elektronisch platform wordt besteld.