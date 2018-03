Advocaat familie Walschaerts: “We troosten ons met de gedachte dat ze heeft teruggevochten”

De familie van slachtoffer Maria Walschaerts heeft jaren in onzekerheid gezeten over haar gewelddadige dood en dat laat diepe sporen na, pleitte hun advocaat Gunter Fransis dinsdagochtend op het assisenproces tegen Renaud Hardy.

“Maria had zelf Parkinson, maar ze nam er vrede mee. Ze had recht op een schone oude dag. Het was heel zwaar voor de familie om te horen dat hun moeder en oma ‘slet’ werd genoemd en een fietsslot, waarmee ze werd gewurgd, zal voor hen nooit meer hetzelfde zijn. We troosten ons met de gedachte dat ze teruggevochten heeft en dat ze Hardy gekrabd heeft. Onder haar nagels is zijn DNA teruggevonden.”

Ook Fransis riep de jury op om Hardy toerekeningsvatbaar te verklaren. “Parkinson was misschien één van de redenen die aan de basis van de feiten lagen, maar zeker niet dé reden. Hij had het vermogen om te kiezen. Hij heeft de beslissing gemaakt om zijn frustraties op de meest gewelddadige wijze te botvieren op Maria Walschaerts. Dit heeft ze niet verdiend.”