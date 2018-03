Lier - Een 29-jarige vrouw is gisteren om het leven gekomen door een CO-intoxicatie. De vrouw werd door een vriendin aangetroffen in de badkamer. Er werd nog getracht om het slachtoffer te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt nu de oorzaak van de intoxicatie.

De 29-jarige vrouw was gisteren in de late namiddag in de badkamer van haar woning in de Lisperstraat. Daar raakte ze bevangen door giftige CO-dampen. Het slachtoffer verloor het bewustzijn.

Een van haar ...