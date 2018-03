Baby loopt hersenbloeding op nadat stiefpapa door het lint gaat op eigen trouwfeest

Andy N. uit Laakdal zit in de gevangenis voor zware kindermishandeling. De man ging afgelopen weekend op zijn eigen trouwfeest zodanig door het lint, dat hij daarbij ook zijn eigen stiefkindje, een baby van zes maanden oud, verwondde. Het kindje hield er onder meer een hersenbloeding aan over en was zelfs een tijdje in levensgevaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt door het parket van Turnhout bevestigd.

Andy N. en zijn kersverse vrouw gaven zaterdag een trouwfeest bij hen thuis in Veerle, in intieme kring. Toen de gasten naar huis gingen, sloegen plots de stoppen van Andy door. Daarbij geraakte de baby van Veerle zwaargewond aan het hoofd, nadat het op de grond terecht was gekomen. Het kindje raakte liep een hersenbloeding op en was zelfs een tijdje in levensgevaar, zo bevestigt het parket.

De onderzoeksrechter heeft Andy, die geen onbekend is voor de politie, intussen aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. Zijn kersverse vrouw zou intussen al aangegeven hebben dat ze wil scheiden.