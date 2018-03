“Parlementsleden die zich buigen over sanctie voor Laurent mogen hem niet eerder bekritiseerd hebben”

De commissie die moet bekijken of een deel van de dotatie van prins Laurent wordt ingetrokken, moet bestaan uit parlementsleden die zich nooit eerder kritisch hebben uitgelaten over het gedrag van de prins. Dat staat in een advies dat een advocatenkantoor op vraag van de Kamervoorzitter heeft overgemaakt, zo meldt Le Soir.

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden, als sanctie omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade.

De prins liet echter verstaan dat hij zich in het parlement wil verdedigen tegen de intrekking, die zou neerkomen op 46.000 euro. Om na te gaan hoe die procedure juridisch het best wordt opgezet, had Kamervoorzitter Siegfried Bracke advies gevraagd aan advocatenkantoor Stibbe.

In dat advies wordt dus een aanbeveling over de samenstelling van de commissie gegeven. Aangeraden wordt om te “vermijden dat er afgevaardigden zetelen die zich in de pers kritisch hebben uitgelaten over het gedrag dat prins Laurent wordt aangewreven”. Er moet dus op zoek worden gegaan naar dertien parlementsleden die zich niet eerder hebben uitgesproken over de mogelijke sanctie tegen de prins.