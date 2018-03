Limburgs verkeer wordt steeds veiliger (maar niet voor zwakke weggebruiker)

Hasselt -

In totaal lieten vorig jaar 31 mensen het leven in het Limburgse verkeer. Nog altijd 31 te veel, maar het is wel het laagste aantal dodelijke verkeersslachtoffers in jaren. Tegenover 2016 is er een daling met 20 procent. Ook het aantal ongevallen met gewonden in onze provincie daalde spectaculair: van 3.105 in 2016 naar 2.745 in 2017. Toch waarschuwt verkeersdeskundige Willy Miermans voor overdreven optimisme: “De helft van alle dodelijke slachtoffers blijven zwakke weggebruikers. Dat zijn stuk voor stuk vermijdbare ongevallen.”