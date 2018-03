Nationaal of lokaal: sp.a’ers moeten kiezen

Wie volgt Di Rupo en verzaakt aan mandaat in gemeente onder decumulregels?

BrusselPS-voorzitter Elio Di Rupo (66) verzaakt aan het lijsttrekkerschap in Bergen. Onder de nieuwe decumulregels is dat voor hem de enige manier om nationaal nog een rol te kunnen spelen. Ook voor de Vlaamse socialisten wordt het kiezen, maar het is nog wachten op de keuze van enkele sp.a-parlementsleden. Kamerlid Peter Vanvelthoven heeft wel al bekendgemaakt dat hij resoluut voor een derde ambtstermijn als burgemeester van Lommel gaat. Els Robeyns zou een uitzondering kunnen vragen waardoor ze én burgemeester van Wellen én Vlaams Parlementslid kan blijven.