“Niet nodig om naar apotheek te spurten voor uw jodiumpil”

BREEElke Belg kan vanaf vandaag bij zijn apotheek terecht voor gratis jodiumtabletten. Die kunnen levensreddend zijn in het geval van een nucleair ongeval. “Vroeger werden die tabletten enkel in een straal van 20 kilometer rond een nucleaire site bedeeld, maar in het nieuwe noodplan is de straal uitgebreid naar 100 km”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond. In totaal verspreidt de overheid ruim 23 miljoen jodiumpillen.