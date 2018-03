Lijnbus kan auto niet meer ontwijken en belandt in bosjes: chauffeur zwaargewond

Op het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de oprit naar de autosnelweg is het maandagavond op het Kiel in Antwerpen tot een aanrijding gekomen tussen een auto en een bus van De Lijn. Op de bus zaten geen passagiers, de chauffeur van de lijnbus raakte zwaargewond.

“De auto kwam vanuit de richting van de Binnensingel en draaide linksaf naar de oprit van de autosnelweg richting Breda. De bus die op dat moment uit de tegenovergestelde richting kwam, kon de wagen net niet ontwijken, en botste tegen de achterkant van de auto”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Vervolgens is de bus beginnen slingeren en raakte het voertuig daarbij een verlichtingspaal. Uiteindelijk kwam ze tot stilstand rechts in de bosjes, net naast de brug over de snelweg.”

De voorkant van de bus was erg ingedeukt, en de chauffeur, een 46-jarige vrouw uit Temse, zat gekneld. De brandweer kwam ter plaatse en kon haar vlot bevrijden. “De vrouw liep aanzienlijke verwondingen op maar is niet in levensgevaar. Ze werd overgebracht naar het Sint-Augustinusziekenhuis”, aldus Bruyns. De 26-jarige vrouw die achter het stuur van de auto zat is er met de schrik vanaf gekomen.

Omdat ook de bovenleiding van de het tramnetwerk geraakt is, rijden trams 4 en 10 richting Hoboken momenteel niet. Het verkeer dat uit de richting van Hoboken komt moet verplicht de oprit naar de snelweg nemen.

Foto: BFM