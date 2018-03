Walter Damen tijdens proces-Hardy: “Neuroloog wilde zichzelf interessant maken”

De advocaten van de anesthesiste uit Bonheiden hebben maandag de jury gevraagd om Renaud Hardy ook schuldig te verklaren aan de moordpoging op haar, ook al raakte alleen de voordeur beschadigd. “Dankzij een goed beveiligd huis is Hardy niet binnen geraakt. Tussen leven en dood zat alleen een dikke voordeur”, pleitte Kirsten Pepermans.

Pas later werd duidelijk aan welk gruwelijk lot ze ontsnapt was. Die bewuste avond was de dame ook een uur eerder thuis dan normaal. “Ook dat is haar redding geweest. Hardy liet de elektriciteit uitvallen door de vijverpomp te manipuleren op het tijdstip dat ze normaal thuiskwam. Hij wachtte haar op, maar ze was al binnen. Ze heeft koelbloedig de elektriciteit weer aangezet en toen het bonken luider werd, heeft ze het licht aan gedaan en is ze naar beneden gegaan.” Pepermans en collega Damen vragen de jury met aandrang om hem toerekeningsvatbaar te verklaren. “In tachtig, negentig procent van dit soort zaken, vragen de advocaten van de verdediging om internering. Maar dat is een ticket naar de snelle invrijheidstelling”, stelde Walter Damen.

Damen had ook kritiek op neuroloog Chris van der Linden, die stelt dat Hardy ging moorden door zijn medicatie tegen Parkinson. “Er is blijkbaar één geval in de wereld, en dat zit net hier. Die dokter wilde zichzelf interessant maken. Hij is overal voor de camera’s zijn uitleg komen doen. Er is één zaak waar acht psychiaters het over eens waren: hij is bijzonder gevaarlijk voor de maatschappij.”