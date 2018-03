BrusselBij de politie is het alle hens aan dek voor de NAVO-top op 11 en 12 juli in Brussel. Alleen al de eerste dag zijn er 3.500 agenten nodig voor de beveiliging van Trump en co, en dat terwijl ook het festivalseizoen en de grote schermen voor het WK-voetbal veel aandacht vragen. Door het tekort bij de federale politie zet die samenloop van omstandigheden een enorme druk op de lokale korpsen. Op bevel van minister Jambon moeten zij een recordaantal agenten afstaan en worden de vakantieverloven beperkt.