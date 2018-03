MAASMECHELENNiet iedereen voelt zich op zijn gemak in bikini of strak sportshortje, en zeker niet wanneer even verderop met een smartphone wordt gefilmd of gefotografeerd. In het zwembad van Maasmechelen was die ongerustheid duidelijk aanwezig toen enkele jongeren er met gsm rondliepen. Daarom stemt de gemeenteraad vanavond over een duidelijk reglement: een fotoverbod in zwembad Prinsenpark en in de gemeentelijke sporthallen.