Vier weken oud kind per ongeluk opgesloten in auto

Op de parking van apotheker Medi-Market in Schoten raakte een kindje maandag per ongeluk opgesloten in de auto. De brandweer moest ter plaatse komen.

“Het kindje van amper vier weken oud lag te slapen in de Maxi Cosi. Omwille van een misverstand sloeg de deur van de auto dicht met de sleutel en het kind nog in de auto, en de moeder al buiten”, zegt Luc Braspenningx van brandweer Schoten.

De moeder van het kindje zou even in paniek geweest zijn, en heeft meteen de hulpdiensten gebeld. “We hebben de zijruit van de auto gebroken om in de auto te geraken. We hebben het kind zo kunnen bevrijden.” Het kindje heeft de hele tijd geslapen, en er dus niets van gemerkt.