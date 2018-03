Weduwe van man die vermoord werd door maffia verkozen in Italiaans parlement

De weduwe van een man die werd vermoord door de Siciliaanse maffia en onder bescherming van de overheid staat sinds ze beslist heeft om te getuigen, is in het Italiaanse parlement verkozen voor de Vijfsterrenbeweging (M5S). Dat blijkt uit de officiële resultaten.

De 51-jarige Piera Aiello moest campagne voeren achter gesloten deuren omdat ze haar gezicht niet in het openbaar mocht vertonen om eventuele represailles te voorkomen. Dat belette haar niet om 52,9 procent van de stemmen te behalen in haar kiesdistrict Marsala in het westen van Sicilië. Ze liet haar rivaal van de rechtse alliantie met 26,1 procent ver achter zich.

In 1991 was Piera Aiello getuige van de moord op haar echtgenoot Nicolo Atria, zoon van maffiabaas Vito Atria, door twee mannen. Vito Atria werd vermoord in 1985 en Nicolo had in het openbaar aangekondigd dat hij zijn vader wilde wreken, waarop een rivaliserende clan hem eveneens elimineerde.

Piera Aiello gaf de moordenaars aan en verstrekte bewijzen tegen tientallen maffialeden aan procureur Paolo Borsellino, die enkele maanden later in 1992 zelf werd vermoord door een autobom. Ze wilde voor de Vijfsterrenbeweging opkomen om de ongelijkheid te bestrijden en om haar identiteit terug te krijgen nadat ze uit veiligheidsoverwegingen gedwongen werd om naar een andere Italiaanse regio te verhuizen.

“Als ik in het parlement wordt verkozen, zal ik terug in het openbaar verschijnen en zal ik niet meer de vrouw zijn die 26 jaar geleden werd gedeporteerd”, verklaarde ze tijdens de campagne in het Siciliaanse dagblad Oggi Notizie.