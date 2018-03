“Pallettekop, wa make?” In de andere provincies fronsen ze even de wenkbrauwen, maar in Limburg gaat het Nieuw Genker Dialect vlot over de tongen. Voor Rico Panvini (21) reden genoeg om in het centrum van Genk een winkel te openen met kledij waarop de sappigste zinnetjes en woorden uit deze onbestaande dictionaire zijn gehaald. Vies lekker.