LRM stapt uit Different Hotels

MAASMECHELEN/GENKDe Limburgse investerings-maatschappij LRM verkoopt zijn participatie in de groep Different Hotels aan Peter Geurden, hoofdaandeelhouder en oprichter van de hotelgroep. Tegelijk neemt de LRM de exploitatie van het Terhills Hotel over van Different Hotels. Het gebouw was al eigendom van LRM. “De overname van de exploitatie van Terhills Hotel is nodig in afwachting van een beter zicht op de uitbating van de hele toeristische trekpleister op de voormalige mijnsite”, zegt Paul De Ceuster van LRM.