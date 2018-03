“Een enorme opportuniteit”

Met nog maar vijf speeldagen te gaan is Beerse, dat getraind wordt door Maaseikenaar Joost Weltens, op weg naar de titel in tweede divisie bij de mannen. Dat is ook BVMV Volley Noorderkempen, de nummer drie in de Liga B, niet ontgaan. In hun zoektocht naar een nieuwe trainer voor het seizoen 2018-2019 kwamen de Antwerpenaren uit bij Weltens, die afgelopen weekend zijn handtekening zette. Hij vervangt er Eric Van Drom, die na dit seizoen de touwtjes in handen zal nemen bij Van Pelt Amigos Zoersel (Liga A).