Acht personen opgepakt in terreuronderzoek: vrijgelaten na verhoor

De acht personen die zondag waren opgepakt in een terreuronderzoek, zijn na verhoor door de politie vrijgelaten.

Dat meldt het federaal parket. De acht zijn niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dus ook niet in verdenking gesteld. Het onderzoek gaat wel voort.

“De huiszoeking vond plaats in het kader van een terreurdossier”, zegt Wenke Rogge van het federaal parket. “Daarbij werden geen explosieven aangetroffen. Wel werden er spullen meegenomen voor analyse.”

Bij de huiszoeking in Mechelen is de politie binnengevallen in een verkeerde flat. Het is al de tweede keer dat die bewuste deur wordt ingebeukt, terwijl het eigenlijk de overbuurman is die ze moesten hebben.