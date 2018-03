Turkse trouwstoet die voor overlast zorgde op A12 liet ook in Nederland van zich spreken

De Turkse trouwstoet die zaterdagavond voor hallucinante taferelen zorgde op de A12 tussen Antwerpen en Brussel, heeft vermoedelijk ook in de Nederlandse grensregio Zeeland voor overlast gezorgd. Dat meldt het Politieteam Oosterscheldebekken maandag op Facebook.

Beelden die een toevallige voorbijrijder maakte spraken boekdelen. Op de A12 richting Brussel leidde een trouwstoet omstreeks 17u30 in Meise ineens tot een enorme chaos. Enkele wagens gooiden plots alle remmen dicht, andere deelnemers aan de stoet raasden dan weer over de pechstrook. De beelden tonen ook hoe de bruidegom op het midden van de snelweg omhoog wordt getild en in de lucht wordt gegooid.

Vermoedelijk dezelfde trouwstoet zou dezelfde dag ook voor herrie hebben gezorgd op de A58 in het Nederlandse Zeeland, zo meldt de lokale politie. “Na vele meldingen over hun rijgedrag hebben we ze de provincie uit begeleid. Één van de auto’s is in beslag genomen vanwege nog openstaande boetes. Wie aandacht vraagt, kan het krijgen”, zo staat te lezen op de facebookpagina van het Politieteam Oosterscheldebekken.