Goed nieuws: Japanse Tuin en PXL kondigen tweede sushifestival aan

Hasselt - Goed nieuws voor de vele sushi-fans want het uitverkochte sushifestival in de Hasseltse Japanse Tuin krijgt een vervolg. Dat kondigde onder andere burgemeester Nadja Vananroye aan op Facebook.

De eerste dag van het sushifestival, dat plaatsvindt op zondag 15 april in de Japanse Tuin, was na drie uur al uitverkocht. En dus bleven heel wat sushifans teleurgesteld achter. Daarom hebben de organiserende PXL-studenten en de verantwoordelijke van de Japanse Tuin een tweede dag aan het festival toegevoegd.

“Door de massale belangstelling voor het eerste Sushi Festival in de Japanse Tuin op 15 april breiden we het festival nu ook uit naar zaterdag 14 april”, vertelt coördinator Sara Davidson van de Japanse Tuin. “Op die manier willen we nog eens 2.300 sushi-fans gelukkig maken. Of de workshops ook op zaterdag doorgaan moet nog bekeken worden met de betrokken lesgevers. Daarover volgt meer nieuws op de facebook-pagina van de Tuin.”

Wie vandaag geen ticket kon bemachtigen hoeft dus niet te wanhopen. Vanaf dinsdagochtend 9 uur is er een nieuwe kans om tickets voor zaterdag te kopen via www.japansetuin.be.

Ook burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye deelde het nieuws op Facebook.

