Olifant toont baby tijdens hartverwarmende moment hoe baby in modder kan spelen

Een vrijwilliger van de dierenorganisatie Save the Asian Elephants heeft een schattig moment kunnen vastleggen in Thailand. Stephanie Snowdon zag voor haar neus hoe een volwassen olifant een baby aanleerde om te spelen in de modder. De kleine olifant leerde duidelijk snel bij. Vrijwel meteen na de demonstratie imiteerde het jonge dier exact de gedragingen van de oudere olifant.