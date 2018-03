Jessica Girs als enige Tongerse naar finale Miss Limburg Internationaal

Tongeren - Jessica Girs uit Tongeren is nog altijd in de running voor het kroontje van Miss Limburg Internationaal 2018.

De preselectie vond plaats op vrijdag 22 december 2017 in de Ritmo dansstudio's van Tiegem in Hasselt. Deze verkiezing wordt voor de 23ste maal georganiseerd door het modellenbureau Models Inc Int van de Bilzerse Joseline Panis en dit in samenwerking met haar Nederlands-Limburgse collega Rochelle Minkhorst .

Uit de voorselectie bleven 15 gelukkige meisjes over, onder wie Jessica. De grote finale vindt dit jaar plaats in de Hasseltse Versus op 25 maart 2018 waar de 15 finalisten uit Belgisch-Limburg het dan mogen opnemen tegen de 15 finalisten uit Nederlands-Limburg.

Er zullen 7 linten verdeeld worden, dit betekent één op de 2 finalisten nl : eerste plaats Miss Belgisch Limburg en haar 2 Ere-dames, Miss Sympathiek, Best Model en Miss Fotogeniek .