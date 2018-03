VTM maakt nieuwe slogan bekend

VTM heeft een nieuwe baseline. Maandag is het gedaan met ‘Je beleeft het hier’ en verandert de grootste Vlaamse commerciële zender haar baseline in ‘zoveel om te delen’.

VTM heeft een nieuwe baseline. Vanaf vandaag, maandag 5 maart 2018, verandert de baseline van de zender in ‘zoveel om te delen’ - zonder hoofdletter. Met een speciale promospot wil de zender de nieuwe baseline in de markt zetten.

Foto: Medialaan

“VTM blijft inzetten op straffe Vlaamse fictie, humor en entertainment”, klinkt het in een persbericht. “Met als rode draad: mensen raken. Al die programma’s, al die ervaringen deelt VTM met Vlaanderen. En deelt Vlaanderen ook met VTM en met elkaar. Want onder andere via sociale media delen kijkers nu meer dan ooit hun mening en gevoel over de programma’s.”

De vorige baseline ‘Je beleeft het hier’ was intussen al zes jaar oud. De allerbekendste VTM-slogan zal waarschijnlijk altijd ‘Kleurt je dag’ blijven, drie legendarische woorden waaraan de inwoners van de stad Vilvoorde het ‘Kleurt je dag plein’ te danken hebben.