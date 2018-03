Dylan Groenewegen laat ook in Parijs-Nice rassprinters achter zich en is de snelste man van het moment

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe in Parijs-Nice gewonnen. Hij was in Vierzon de snelste in een massasprint. Het is al de vijfde zege van het seizoen voor de Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo: hij is veruit de snelste man van het seizoensbegin. Arnaud Démare werd vijfde en blijft leider.

Op de tweede dag in de Franse rittenkoers ParijsNice kregen de renners een vlakke etappe voorgeschoteld van 187 kilometer tussen Orsonville en Vierzon, iets voor de sprinters dus al ging de aankomststrook wel nog venijnig omhoog...

Onwaarschijnlijk lange aanloop

Het was droog en enkel de strakke tegenwind zorgde aan de start nog voor wat nervositeit. Leider Arnaud Démare won de tussensprint in Navay maar het peloton had geen enkele haast. Pas na een onwaarschijnlijk 100 kilometer lange periode van stilte kregen we een eerste aanval.

Het was (uiteraard) Thomas De Gendt die dan toch de lont aan het vuur stak: hij kreeg het gezelschap van Belgisch kampioen Oliver Naesen, Lars Boom, Tiago Machado, Antoine Delaplace en Manuele Boara. Een mooi zestal maar het peloton liet niet zomaar begaan. De twee Belgen zagen het nutteloze van hun aanval in en lieten zich weer inlopen.

De Gendt meteen in de achtervolging

Enkel Manuele Boaro (Bahrain - Merida) en Tiago Machado (Team Katusha - Alpecin) zetten wél door en moesten meteen knokken tegen... De Gendt. Die zette zich immers meteen op kop van het peloton in dienst van kopmannen André Greipel en Tim Wellens.

Voor de sprintersploegen was een controleerbare vlucht van twee dapperen echter een goede zaak en zo kreeg het duo toch een bonus die schommelde rond de twee minuten, tot de eigenlijke finale aan brak. Julian Alaphilippe pakte aan de laatste tussensprint op veertien kilometer van de streep het laatste bonuspuntje achter de twee vluchters.

Aangekondigde massasprint

Op vier kilometer werden de vluchters uiteindelijk ingerekend en kon het zenuwachtige gewriemel richting massasprint helemaal losbarsten. Lotto-Soudal zette zich meteen resoluut op kop, met LottoNL-Jumbo echter in het wiel en de andere treintjes naast zich. Op twee kilometer nam Quick Step Floors gezwind over. Na de laatste bocht viel het echter helemaal uit elkaar.

In de chaotische sprint stond er geen maat op Dylan Groenewegen: niemand kwam in de buurt van de Nederlander die eerder al won in Kuurne-Brussel-Kuurne, twee ritten in de Algarve en eentje in Dubai.

Elia Viviani en André Greipel strandden op plekken twee en drie, Arnaud Démare werd vijfde en blijft leider. Julian Alaphilippe wordt door de bonificatieseconden tweede op tien seconde, Tim Wellens zakt van de vierde naar de negende plek op 19 seconden.

Morgen/dinsdag wacht een rit van 210 kilometer tussen Bourges en Châtel-Guyon: in de laatste negentig kilometer liggen drie hellingen van derde categorie maar toch lijkt de kans groot dat het aan de aankomst uitdraait op een massasprint. Pas na de tijdrit van woensdag en een overgangsrit op donderdag zijn de laatste drie dagen spek naar de bek van de klassementsrenners.

Foto: BELGA



"Neen, ik ben zelf niet verrast door deze zege", zei Groenewegen zelf na afloop over de hellende aankomst. "ik had echt een goede leadout en verkeer in uitstekende vorm. Het was een hectische en lastige sprint. De laatste honderden meters gingen aardig omhoog. Ik werd door de jongens perfect afgezet voor de laatste bocht. Ik zat in een goede positie voor de sprint. Toen ik op kop kwam, op 200 meter, ben ik de sprint gewoon aangegaan en niemand kwam er nog over. Op de teammeeting hadden we de laatste kilometers goed besproken. Ik wist wat me te wachten stond. Het was lastig, maar ik hield het vol."

"Milaan-Sanremo komt nog te vroeg"

"Het doet me heel veel deugd om hier te winnen", vervolgde hij, "mijn eerste zege in Parijs-Nice tegen enkele grote namen. Vorig jaar draaide het hier voor geen meter. Ik was nog niet sterk genoeg en de conditie was ook niet goed genoeg. Nu heb ik een uitstekende winter achter de rug en kan ik terugvallen op een zeer goede lead-out. Ik won al snel in de Ronde van Dubai, daarna in de Algarve en ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Winnen geeft vertrouwen en dan gaan de dingen allemaal wat gemakkelijker."

Hoewel de Nederlander bijzonder goed op dreef is, zal hij toch niet deelnemen aan Milaan-Sanremo. "We hebben een planning gemaakt in de winter en daar houden we ons aan", zei hij, "ik doe alles stap voor stap en Milaan-Sanremo komt nog te vroeg. Misschien volgend jaar, maar nu nog niet. Ik koers Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem, dat zijn ook mooie klassiekers."

Uitslag

1. Dylan Groenewegen (Team LottoNL - Jumbo) de 187.5km in 4u51:31 (gem. 38.591278km/u)

2. Elia Viviani (Quick-Step Floors) z.t.

3. André Greipel (Lotto - Soudal)

4. Phil Bauhaus (Team Sunweb)

5. Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

6. Mike Teunissen (Team Sunweb)

7. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

8. Jempy Drücker (BMC Racing Team)

9. John Degenkolb (Trek - Segafredo)

10. Iván García (Bahrain - Merida)

Stand:

1. Arnaud Démare (Fra/FDJ) de 322.5km in 7u58:57 (gem. 40.400875km/u)

2. Julian Alaphilippe (Fra/QST) op 0:10

3. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:13

4. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:13

5. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:14

6. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:15

7. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:15

8. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:15

9. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:19

10. Esteban Chaves (Col/MTS) 0:21