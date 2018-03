Partnerschapsdag in La Roche voor vijfde- en zesdejaars Agnetencollege

Peer - Op vrijdag 2 maart trokken een dertigtal leerlingen van 5 en 6 LM, EM en C&M van het Agnetencollege naar La Roche-en-Ardenne in de provincie Luxemburg. Het Institut-Saint-Joseph-Sacré-Cœur, de Waalse partnerschool van het Agnetencollege, had de leerlingen van Moderne Talen en Communicatie & Media uitgenodigd voor een partnerschapsdag

Ook alle leerlingen die in het derde jaar al een week in La Roche geweest waren voor een taaluitwisseling mochten deelnemen aan deze excursie. De leerlingen van beide scholen werden in gemengde groepjes ingedeeld. Om het ijs te breken, hadden de Waalse collega’s een aantal leuke taalspelletjes bedacht. Met de pasfoto’s van alle deelnemers hadden ze onder andere een eigen versie van het spel 'Wie is het?' gemaakt. Ook tijdens het middagmaal in het restaurant Le Nulay was de voertaal Frans. De leerlingen kregen er, helemaal op zijn Waals, gehaktballen met tomatensaus en frietjes.

Daarna konden de leerlingen chocolade proeven in de chocolaterie van Samrée, een deelgemeente van La Roche. Daar kregen ze ook een woordje uitleg over hoe chocolade gemaakt wordt en hoe men pralines vervaardigt. De dag werd afgesloten met een sessie karaoke en een stukje Waalse taart. Het zingen werd nog verdergezet tijdens de busrit naar huis, die langer duurde dan voorzien door de hevige sneeuwval. Maar voor de gezellige bende was dat geen enkel probleem.

Het partnerschap met La Roche bestaat nu 30 jaar. Willy Stienlet, een reeds overleden leerkracht van het Agnetencollege, is ermee gestart in 1988. Elk jaar wordt er een partnerschapsdag georganiseerd, het ene jaar in La Roche, het andere jaar in Peer. Ieder jaar volgen ook enkele leerlingen van het derde jaar van La Roche een week les in het Agnetencollege. Een aantal derdejaars van Peer gaan daarna op hun beurt een weekje naar La Roche. Leerlingen van het tweede jaar van beide scholen communiceren met elkaar via een blog (peerlaroche.blogspot.com).