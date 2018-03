Mode GET THE LOOK. Voorzichtig klaar voor de lente zoals Selena Gomez

Het ijs van vorige week is stilaan overal ontdooid en zachtere temperaturen doen hun intrede, maar het is nog geen lenteweer. De outfit van de Amerikaanse zangeres Selena Gomez past perfect op frisse dagen in het voorjaar. Ze combineert een cropped jeans met hoge taille met stevige platte schoenen en een lange mantel. Zo steel je haar stijl.