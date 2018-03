Daarom koop je kinderschoenen beter niet op maat (maar een beetje te groot)

Meer dan de helft van de kinderen draagt te kleine schoenen, net omdat ze bij de aankoop reeds te klein worden gekocht. De juiste schoenmaat vinden, is dan ook echt 'maatwerk' waarbij je je niet zo maar op de schoenmaat kan baseren. Hoe je wél de juiste maat vindt, lees je hier.

Kijk naar de lengte en breedte van de voet zélf

Zowel te kleine schoenen als te grote schoenen zorgen voor voetproblemen. Maar hoe weet je welke schoen te klein is en hoe weet je welke schoen te groot is? Kijk altijd eerst naar de voet zélf in plaats van naar de schoenmaat die vaak ook nog eens sterk verschillend is per merk. Laat je kids daarom rechtop (en op blote voeten) op een stuk papier staan.

Teken nu de omtrek en bepaal de afstand tussen het puntje van de grote teen en de hiel. Belangrijk: tel hier nu 12 millimeter bij. Kinderen maken meer 'voetbewegingen' dan volwassenen en moeten hun tenen vlot kunnen spreiden, buigen en bewegen, dus die extra speling rond de tenen is een must. Ook is het belangrijk dat de schoen altijd goed aansluit in de breedte: de beste aansluiting vind je nog altijd bij lederen schoenen met veters.

Tip: meet altijd beide voeten. Tot ongeveer 2-3 jaar kan de asymmetrie groot zijn doordat de voeten snel groeien, maar niet noodzakelijk ook gelijktijdig groeien.

Te grote of reeds gedragen schoenen? Geen goed idee!

Ook te grote schoenen zijn een no go: ondanks dat ze zeker en vast voldoende bewegingsvrijheid bieden, boeten ze in aan ondersteuning. Hoe jonger je kind, hoe moeilijker het in te schatten is welke schoenmaat hij of zij enkele maanden later zal hebben. 'Op de groei' kopen is dus eveneens geen goed idee. Een klein verschil kun je wel oplossen met een inlegzooltje, maar houd er rekening mee dat ook dan de schoen geen optimale ondersteuning biedt.

Schoenen doorgeven aan jongere broers of zusjes doe je ook beter niet: door het dragen heeft de schoen al heel wat steun verloren. Zelfs als de schoen er nog goed uitziet langs de buitenkant, is de pasvorm reeds aangetast en kan deze mogelijk niet meer de juiste ondersteuning bieden. Zijn de schoenen niet veel gedragen? Dan kun je het wel overwegen op voorwaarde dat de voeten ongeveer dezelfde vorm hebben.