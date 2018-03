Van -13 naar +13 graden: vrieskou maakt plaats voor zachte temperaturen

Terwijl het enkele dagen geleden nog stenen uit de grond vroor, kunnen we nu genieten van vrij zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Naar het einde van de week toe kan het zelfs 13 graden worden. Een enorm verschil met vorige week.

Regen, sneeuw en vrieskou. We hebben het vorige week allemaal over ons heen gekregen. De temperaturen zakten toen makkelijk tot 13 graden onder het vriespunt in ons land.

Maar die winterse ellende is intussen verdwenen als sneeuw voor de zon. Letterlijk. Maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar immers af. En het blijft droog. Maxima tussen 7 graden op de Hoge Venen en tot 12 graden elders.

In de nacht van maandag op dinsdag is het gedeeltelijk bewolkt met middelhoge en hoge bewolking. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe met enkele buien of wat lichte regen vanuit frankrijk. Minima tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden in Vlaanderen.

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt met wat lichte regen of enkele buien. In de loop van de namiddag verschijnen er opklaringen en wordt het wisselend bewolkt. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 9 of 10 graden elders.

Woensdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien, die in de Ardennen soms winters van karakter zijn, vooral dan tegen de avond. Het is onstabiel met kans op een donderslag en korrelhagel. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 9 graden voor het centrum van het land.

Weerkaart zondag Foto: KMI

Donderdagochtend is het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Al snel neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte tot matige regen vanuit het noordwesten. De maxima schommelen rond 6 à 7 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wordt het rustig met opklaringen alvorens een regenzone ons land bereikt vanuit Frankrijk. Het is zacht met maxima rond 9 à 10 graden in het centrum van het land.

Van zaterdag tot maandag blijft het wisselvallig met vaak matige regen en een toenemende wind. Het wordt echter erg zacht tijdens het weekend, met maxima tot 13 graden voor het centrum van het land.