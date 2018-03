Fashionparade in winkelstraten een groot succes

Tongeren - Op zondag 4 maart organiseerde Stad Tongeren een fashionparade in de handelsstraten. De fashionparade startte en eindigde op de Grote Markt, waar ook een catwalk opgesteld was voor de modeshow. Ze passeerde verschillende handelsstraten in gezelschap van een dj en de groep Samba Rooi. De presentatie van het evenement was in handen van ex- miss Belgie, Virginie Claes.

150 Tongenaren showden de lentecollectie van 21 deelnemende kledingzaken. De leden van Dance Collectiv droegen de vlaggen van de winkels en hielden even halt aan Julianus shopping en de veemarkt. Het was een groot succes, de handelaars waren zeer tevreden met de talrijke opkomst.